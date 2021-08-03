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Sulama kanalında kaybolan çocuktan kahreden haber

03.08.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da dün girdiği sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu. Çocuğun babası Salih Abeci (46), oğlunun cesedi önünde, ekipler olay yerine sevk edilene kadar cep telefonundan Kur'an-ı Kerim dinledi.

Sulama kanalında kaybolan çocuktan kahreden haber

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında dün kaybolan Suriye uyruklu Ahmet Abeci'nin (16) cesedi, yakınları tarafından Ali Hocalı Mahallesi Yüreğir Hidroelektrik Santrali civarında bulundu.

Abeci'nin cansız bedenini sudan çıkartan yakınları, durumu polise bildirdi.

ÇOCUĞUNUN CESEDİ BAŞINDA KUR'AN- KERİM DİNLEDİ

Çocuğun babası Salih Abeci (46), oğlunun cesedi önünde, ekipler olay yerine sevk edilene kadar cep telefonundan Kur'an-ı Kerim dinledi.

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İncelemenin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dün, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu Ahmet Abeci'yi bulmak için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Adana
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