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Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 01:49 | Son Güncelleme

Adana'da sulama kanalında kaybolan Afgan gencin cesedine ulaşıldı

Adana'da sulama kanalına girdikten bir süre sonra kaybolan Afgan uyruklu gencin cesedi bulundu.

Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kapaklarının bulunduğu noktada vücudu kısmen görünen birisinin hareketsiz durduğunu gören görevliler, durumu polis, itfaiye ve 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevredeki vatandaşların da yardımıyla genci sudan çıkardı.

Yapılan incelemede öldüğü belirlenen şahsın dün sulama kanalında kaybolan Rami Kebiri (18) olduğunu tespit edildi.

Ailesine haber verilmesi üzerine söz konusu yere gelen Kebiri'nin babası Muhammet Kebiri, oğlunun cesedini görünce göz yaşlarına boğularak bayıldı.

Bölgedeki sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan baba Kebiri, buradan ambulansla Adana Şehir Hastanesine götürüldü.

Yapılan incelemenin ardından Kebiri'nin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'na nakledildi. Kebiri ailesinin bir ay önce Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.

Olay, dün meydana gelmiş, ailesiyle gezintiye çıkan Afgan uyruklu Rami Kebiri yüzmek için girdiği kanalda gözden kaybolmuştu.

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adana Afgan Yüreğir

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