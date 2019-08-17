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Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu

Adana'da, serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedi bulundu.

Dün serinlemek amacıyla merkez Seyhan ilçesi Koyuncu Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren Suriye uyruklu Şadi Elisa (17) akıntıya kapıldı.

Elisa'nın suda bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Su altı polisi, kanala verilen suyu keserek debisini düşürdüğü bölgede gence ulaşmak için çalışma başlattı.

Ekipler, bugün sabah saatlerinde Elisa'nın cansız bedenini, suda kaybolduğu yerin 15 kilometre ilerisindeki Karayusuflu Mahallesi'nde buldu.

Gencin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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