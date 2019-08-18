HABER

Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 10:08 | Son Güncelleme

Adana’da gece saatlerinde sulama kanalında kaybolan gencin cesedi suya girdiği yerin 6 kilometre uzağında su altı polislerince bulundu.Olay, gece saatlerinde Ege Bağatur Bulvarı, Kozan Yolu civarında meydana geldi.

Adana’da gece saatlerinde sulama kanalında kaybolan gencin cesedi suya girdiği yerin 6 kilometre uzağında su altı polislerince bulundu.
Olay, gece saatlerinde Ege Bağatur Bulvarı, Kozan Yolu civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sulama kanalı kenarında oturan vatandaşlar gece bir kişinin suya girdiğini ve bir daha çıkmadığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine su altı polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler olay yerine gelerek gencin suya girdiği yerde arama yaptı ancak bulamadı. Gece olduğu için dalgıç polisler aramalara ara verip suyun kesilmesi için başvuru yapılmasını talep etti. Bir süre sonra savcılığa yapılan başvuru ile kanalın suyu kesildi. Dalgıç polisler ise sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kanalda genci aramaya başladı. Yapılan aramada gencin cesedi suya girdiği yere 6 kilometre uzaklıkta bulundu. Kanaldan çıkartılan gencin kıyafetleriyle bulunması suya yüzme amaçlı girmediği değerlendirmesine neden olunca olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Yapılan incelemede gencin üzerinden Melih Fırat Kayar (23) adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Gencin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

PARTNERÜnlü çift tatilde böyle görüntülendiÜnlü çift tatilde böyle görüntülendi
Kuşadası'nda zeytinlik yangınıKuşadası'nda zeytinlik yangını
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralıMinibüs ile otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.