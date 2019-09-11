Sulama kanalında kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün merkez Eyyübiye ilçesindeki eski havaalanı yakınlarından geçen sulama kanalında yaşandı. Kanala girdikten sonra kaybolan Ali Çiftçi’yi (18) bulmak için suyun debisi düşürüldü. AFAD, Jandarma ve su altı polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda Çiftçi’nin cesedi, kanala girdiği yerin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulundu. Sudan çıkarılan ceset otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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