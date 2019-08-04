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Sulama kanalında kaybolan İsmail'in cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 22:58 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'da, dün serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girip, kaybolan İsmail Demir'in (16) bugün cansız bedenine ulaşıldı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, dün serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girip, kaybolan İsmail Demir'in (16) bugün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün öğleden sonra, Sırrın Mahallesi'ndeki Balaban Köprüsü yakınlarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Sıcak nedeniyle bunalıp, serinlemek isteyen İsmail Demir, yasak olmasına rağmen sulama kanalına girdi. Kanalda yüzen Demir, bir süre sonra akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. Bu sırada Demir'in akıntıya kapıldığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, hava kararana kadar kanalda arama yaptı; ancak Demir'e ulaşamadı. Bugün sabah saatlerinde tekrar başlatılan aramalar sonucu Demir'in, akıntıya kapıldığı bölgeden 5 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu. Sudan çıkarılan İsmail Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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