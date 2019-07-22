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Sulama kanalında kurtarılan 3 çocuk kardeş çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 19:13 | Son Güncelleme

Adana’da sulama kanalına düşen toplarını almak isterken boğulma tehlikesi atlatan ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan 4 çocuktan 3’ünün kardeş olduğu ortaya çıktı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde boş arazide futbol oynayan çocukların topu DSİ’ye ait sulama kanalına düştü.

Sulama kanalında kurtarılan 3 çocuk kardeş çıktı

Adana’da sulama kanalına düşen toplarını almak isterken boğulma tehlikesi atlatan ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan 4 çocuktan 3’ünün kardeş olduğu ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde boş arazide futbol oynayan çocukların topu DSİ’ye ait sulama kanalına düştü. Çocuklardan biri topu almak için suya girince boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları da onu kurtarmak isterken girdikleri suda akıntıya kapıldı. Suda sürüklenerek yardım çığlıkları atan çocukların imdadına mahalle sakinleri koştu. Vatandaşlar 6 çocuktan 4’ünü kurtararak kanaldan çıkardı. Çocuklardan ikisi ise akıntıya kapılarak kayboldu. Kurtarılan 4 çocuktan 3’ünün Süleyman, Ramazan ve Seher Kılıç isimli kardeşler olduğu belirlendi.
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğüne bağlı CANKUR ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçların iki çocuğu arama kurtarma çalışması sürüyor.

Sulama kanalında kurtarılan 3 çocuk kardeş çıktı

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