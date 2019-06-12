Sulama kanalında kurtarma operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden sulama kanına düşen bir kişi, itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay dün gece Manavgat Bahçelievler Mahallesi 5066 sokakta D-400 Karayolu kenarında bulunan DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. kanala araç uçtuğu şeklindeki ihbar; trafik, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, sulama kanalında araç yerine yatmakta olan bir vatandaşla karşılaştı. Ekipler, az miktarda su bulunan sulama kanalındaki şahsı kanaldan çıkarmak için çalışma başlatırken, çok sayıda vatandaş kurtarma çalışmasını izlemek ve yardım etmek için adeta sokağa döküldü.

Kanala düşen ve adının Serhan Kiretli olduğu belirlenen genç, kurtarma ekipleri tarafından sedyeye bağlandıktan sonra kurulan düzenek yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Serhan Kiretli’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



