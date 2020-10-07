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Sulama kanalında ölmekten kurtulan imam bu kez iki can kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 14:38 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde iki yıl önce eşi ve bir kadın misafiri ile giderken otomobili sulama kanalına düşünce ölmekten son anda kurtulan imam, bu kez Adana’da sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişiyi kurtardı.Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşil Bulvar’da meydana geldi.

Adana’nın Kozan ilçesinde iki yıl önce eşi ve bir kadın misafiri ile giderken otomobili sulama kanalına düşünce ölmekten son anda kurtulan imam, bu kez Adana’da sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişiyi kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşil Bulvar’da meydana geldi. İddiaya göre Caner Bacaksız yanındaki bir kadınla giderken, Yeşil Bulvar’dan Mithat Özsan Bulvarı’na çıkmak üzereyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Bu sırada çevrede bulunan imam Şuayip Tek hiç düşünmeden kanala girip önce erkek olan kişiyi kurtardı. Daha sonra tekrar kanala girip kadını kurtarmak istedi. Ancak zorlanınca çevredeki vatandaşların yardımıyla kadını da sulama kanalından çıkarttı. İki kişi olay yerine gelen ambulansa alındı. Polis ise kazayla ilgili çalışma başlatırken otomobil sulama kanalında kaldı.

“Başımdan aynı kaza geçtiği için ben bu anları bilirim”
Bu arada Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan ancak çocuğu hasta olduğu için Adana’da bulunan imam Şuayip Tek, 2 yıl önce eşi Emine Tek ve bir kadın misafiriyle birlikte otomobiliyle giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip sulama kanalına düştüklerini belirterek, “O gün biz kendi imkanımızla kurtulduk. Bugün de ben yemek için buraya geldim. Otomobilin kanala düştüğünü görünce hiç düşünmeden kanala atlayıp önce erkeği çıkardım. Sonra kadını çıkarmaya çalıştım çevredeki gençler yardım etti onu da çıkardık. Benim de başıma böyle bir olay geldiği için bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ben insanlık görevimi yaptım. Daha önce başıma böyle bir olay gelmese de aynı şeyi yapardım” dedi.
Adana Şehir Hastanesine kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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