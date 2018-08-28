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Sulama kanalında sörf yapan Adanalı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2018 14:23 | Son Güncelleme

Adana'da at arabasıyla sulama kanalında giden iki kişinin görüntüsünden sonra şimdi de bir kişinin sulama kanalında sörf yaptığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

Amatör kamera tarafından kaydedelin videoda, hareket halindeki motosiklete iple tutunan ve sulama kanalında sörf yapan gencin görüntüleri yer alıyor. Sosyal medyada ilgi gören videonun çekildiği Adana'da at arabasıyla sulama kanalında giden 2 kişinin görüntüsü de yoğun ilgi görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
adana sörf

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