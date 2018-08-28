Sulama kanalında sörf yapan Adanalı

Amatör kamera tarafından kaydedelin videoda, hareket halindeki motosiklete iple tutunan ve sulama kanalında sörf yapan gencin görüntüleri yer alıyor. Sosyal medyada ilgi gören videonun çekildiği Adana'da at arabasıyla sulama kanalında giden 2 kişinin görüntüsü de yoğun ilgi görmüştü.

