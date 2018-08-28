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Sulama kanalında sörf yapan Adanalı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

Hareket halindeki motosiklete iple tutunarak sulama kanalında sörf yapan gencin görüntüleri yoğun ilgi görüyor.

Adana'da at arabasıyla sulama kanalında giden iki kişinin görüntüsünden sonra şimdi de bir kişinin sulama kanalında sörf yaptığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

Amatör kamera tarafından kaydedilen videoda, hareket halindeki motosiklete iple tutunan ve sulama kanalında sörf yapan gencin görüntüleri yer alıyor.

Sosyal medyada ilgi gören videonun çekildiği Adana'da at arabasıyla sulama kanalında giden 2 kişinin görüntüsü de yoğun ilgi görmüştü.

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adana sörf sulama kanalı sosyal medya

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