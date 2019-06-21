HABER

Sulama kanalında tehlikeli eğlence

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 14:18 | Son Güncelleme

ADANA’da 2 genç, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanındaki akıntıda şişme botla gezdi.

Sulama kanalında tehlikeli eğlence

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da 2 genç, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanındaki akıntıda şişme botla gezdi.
Sıcaklardan bunalan 2 genç, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına şişme botla girdi. Çevre sakinleri, gençlerin bu tehlikeli eğlencesini cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Boğulma tehlikesine aldırış etmeyen gençler bindikleri botla akıntıda ilerledi. Ellerini suda çırparak bota yön veren gençlerin zaman zaman birbirlerine su atarak şakalaştıkları görüldü.

FOTOĞRAFLI

Sulama kanalında tehlikeli eğlenceSulama kanalında tehlikeli eğlence

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Selin vurduğu Tarsus'ta, hasar tespit ve onarım çalışmasıSelin vurduğu Tarsus'ta, hasar tespit ve onarım çalışması
Jandarma Genel Komutanı'ndan Yalova'da denetimJandarma Genel Komutanı'ndan Yalova'da denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

Son dakika! Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

'Arı Adam'ı gören şaşkına dönüyor! 'Rekor kırana kadar devam edeceğim'

Gören şaşkına döndü! 'Sokulmaya bağışıklık kazandım' deyip...

FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bartın'daki selde kaybolan İsa Akgün'den acı haber geldi

Bartın'dan acı haber geldi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.