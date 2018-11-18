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Sulama kanalındaki poşetten 250 tüfek mermisi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da sulama kanalına atılan poşette, M16 piyade tüfeğine ait 250 mermi ele geçirildi.

Sulama kanalındaki poşetten 250 tüfek mermisi çıktı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da sulama kanalına atılan poşette, M16 piyade tüfeğine ait 250 mermi ele geçirildi.
Merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesi arasından geçen sulama kanalında poşet görenler, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekibi, poşeti sulama kanalından çıkardı. Poşette M16 piyade tüfeğine ait 250 mermi bulundu. Mermilere incelenmek üzere el konulurken, mühimmatı kanala atan kişi ya da kişilerin bulunması için de çalışma başlatıldı.

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