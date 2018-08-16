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Sulama kanalındaki sızıntı, yolu göle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 08:29 | Son Güncelleme

ADANA'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının beton bendinden taşan su, yolda taşkına neden oldu.

Sulama kanalındaki sızıntı, yolu göle çevirdi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının beton bendinden taşan su, yolda taşkına neden oldu. Suyun içinde kalan 3 araç arızalandı.
Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvarı otoyol köprüsünün yakınında meydana geldi. DSİ'ye ait sulama kanalının beton bendinden su sızmaya başladı. Kanaldan sızıp, daha enginde bulunan bulvara akan su, kısa sürede taşkına neden oldu. Yoldan geçen 3 otomobil, kısa sürede yaklaşık 50 santimetre yüksekliğe ulaşan suyun içinde kaldı. Suyun içinde arızalanan araçlar, çevredekiler tarafından itilerek çıkartıldı. Kanala verilen suyun kesilmesinin ardından sızıntı dururken, yoldaki taşkının giderilmesi için de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıdı.
Taşkın nedeniyle kapatılan yolun, suyun çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.

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Sulama kanalındaki sızıntı, yolu göle çevirdiSulama kanalındaki sızıntı, yolu göle çevirdiSulama kanalındaki sızıntı, yolu göle çevirdiSulama kanalındaki sızıntı, yolu göle çevirdi

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