HABER

Sulama kanalından çıkamayan mandaları itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 16:42 | Son Güncelleme

Sulama kanalından çıkamayan mandaları itfaiye kurtardı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde girdikleri sulama kanalından çıkamayan mandalar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Abdurrahman Gündeşlioğlu'na ait 4 manda Aydınlar köyü yakınlarında girdikleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait sulama kanalından çıkamadı.

Gündeşlioğlu, kendi çabasıyla mandalarını kurtaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki su dolu kanala girerek mandaları tek tek iple bağlayarak çıkardı.

Kurtarılan mandalar, sahiplerine teslim edildi.

PARTNERAnoreksiya hastalığı yüzünden 17 kiloya düştü!Anoreksiya hastalığı yüzünden 17 kiloya düştü!
TŞOF Başkanı Apaydın: Mülteciler korsan taksicilik yapıyorTŞOF Başkanı Apaydın: Mülteciler korsan taksicilik yapıyor
Bodrum'da Kabotaj Bayramı kutlandıBodrum'da Kabotaj Bayramı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aa İp itfaiye Manda Osmaniye sulama

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seçim bitti kavgası bitmedi: 7 gözaltı

Seçim bitti kavgası bitmedi! Silahlar ve bıçaklar konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Neptün Soyer ile ilgili flaş açıklama

Tunç Soyer'in eşi ile ilgili o iddiaya Belediye'den açıklama

Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Ülkelerine dönen son Suriyeli sayısı açıklandı

Ülkelerine dönen son Suriyeli sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığından 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarına yalanlama

Bakanlıktan 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarına yalanlama

LGS tercih başvuruları başladı (Son tercih günü ne zaman?)

Yüz binlerce öğrencinin beklediği gün geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.