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Sulama kanalından çıkartılan gencin annesi yürekleri yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 19:07 | Son Güncelleme

Adana’da serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi atlattıktan sonra Can-Kur ekiplerince çıkartılan ve kalbi yeniden çalıştırılan gencin annesinin "Ali Ekber duy sesimi" diye ağıt yakması yürekleri dağladı.Olay, Yüreğir ilçesine bağlı İsmailiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi atlattıktan sonra Can-Kur ekiplerince çıkartılan ve kalbi yeniden çalıştırılan gencin annesinin "Ali Ekber duy sesimi" diye ağıt yakması yürekleri dağladı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı İsmailiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 Mayıs Mahallesi’nde ikamet eden Ali Ekber Göçer (19), ağabeyi Kadir (23) ve arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalı kenarına pikniğe gitti. Bir süre burada ağabeyi ve arkadaşlarıyla eğlenen Göçer daha sonra serinlemek için sulama kanalına girdi. Ancak yüzmeyi iyi bilmeyen Göçer boğulma tehlikesi atlattı. Bunun üzerine ağabey Kadir Göçer’de sulama kanalına atlayıp kardeşini kurtarmak istedi ancak ağabeyde boğulma tehlikesi atlatınca kardeşini bırakmak zorunda kaldı. Bu sırada Ali Ekber Göçer suda kayboldu. Suya batıp çıkmaya başlayan ağabey Göçer’de çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları tarafından güçlükle sudan çıkarıldı.
Bu arada polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verildi. Bir taraftan da kanalın suyu kesildi. Su seviyesinin düşmesi sonucu Can-Kur ekipleri girdikleri sulama kanalında kaybolan genci çıkartıp kalp masajı yapmaya başladı. Daha sonra sağlık ekipleri Göçer’i ambulansa alarak kalp masajı yapmaya devam etti. Bu sırada Göçer’in ağabeyi olay yerine gelip yere yığıldı. Göçer’in annesi Senem Göçer ise "Ali Ekber oğlum duy sesimi" diye ağıt yakarak herkesi ağlattı. Bir süre ambulansın içinde Göçer’e kalp masajı yapıp kalbi yeniden çalıştırıldı. Göçer’in yakınları ambulansa tutunarak onun geri dönmesini gözyaşları içinde izledi. Geri döndürülen Göçer ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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