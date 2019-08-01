Sulama kanallarının kapaklarını çalan iki zanlı yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, sulama kanallarındaki demir kapakları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta Honaz'da olmak üzere çevredeki sulama kanallarının demir kapaklarının çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların kimliğini tespit etti.

Şüphelilerin, Sevindik Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, İbrahim A. (24) ile Celal E'nin (26) içinde olduğu otomobile "dur" ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayarak kaçmaya başlayan zanlılar, kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçta yapılan aramada, sulama kanallarından söküldüğü belirlenen iki demir kapak ile su motoru parçaları ele geçirildi.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüphelilerden Celal E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

