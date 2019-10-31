Sulama malzemelerini çalan 3 kişi jandarmadan kaçamadı

İzmir’in Kınık ilçesinde sulama amaçlı kullanılan malzemeleri çaldığı iddia edilen 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edilen bilgiye göre, Kınık ilçesi Yayakent Mahallesi’nde DSİ Kestel Sulama Birliği yetkilisi, Kınık ilçe Jandarma Komutanlığına sulama amaçlı kullanılan piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan 10 adet hidrant ayrım ve vantuz yapı kapaklarının çalındığını bildirdi. Jandarma ekipleri, olay yerinde ve çevresinde yaptıkları araştırmalarda hırsızlık olayını S.K., M.K. isimli kadınlar ile B.M. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, yaptığı operasyonla şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



