HABER

Sulama tesislerinde yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü hizmete aldığı sulama tesislerinde su tasarrufunun ön planda olduğu kapalı ve borulu sistemleri tercih ediyor.Sistemde yağmurlama ve damlama metoduyla sulama yapılan alanlarda yüzde 60’ın üzerinde su tasarrufu sağlanıyor.

Sulama tesislerinde yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü hizmete aldığı sulama tesislerinde su tasarrufunun ön planda olduğu kapalı ve borulu sistemleri tercih ediyor.
Sistemde yağmurlama ve damlama metoduyla sulama yapılan alanlarda yüzde 60’ın üzerinde su tasarrufu sağlanıyor. Bu doğrultuda DSİ’nin hizmete aldığı sulama tesislerinde tasarrufu ön planda tuttuğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Bulunduğumuz coğrafyada ortalama olarak her 7 yılda bir kuraklık hadisesi görülüyor. Bu sebeple toplumun refah seviyesini yükselten sulama projelerinin öncelikli olarak ve süratle hayata geçirilmesi gerekir. Bunu yaparken de su zengini bir ülke olmadığımız için tasarruflu sistemleri tercih etmeliyiz” diye konuştu.
Suyumuzun dörtte üçü sulamada kullanılıyor
Suyumuzun dörtte üçünün sulamada kullanıldığının ifade eden Bakan Pakdemirli “Kullanılan suyun 40 milyar metreküpünü yani yüzde 74’ünü sulamada, geri kalanını ise içme, kullanma ve sanayide kullanıyoruz. Bu sebeple en büyük su tasarrufu sulamada yapılabilir” açıklamasını yaptı.
Sulanan alanların yüzde 28’i kapalı sistem
Ülkemizde ekonomik olarak sulanabilir alanın 8,5 milyon hektar olduğunu vurgulayan Pakdemirli “6,65 milyon hektar alan şu an sulanabiliyor. 2019 yılı itibariyle ülkemizde sulamaya açılan bu alanların ise yüzde 34’ünde klasik (vahşi) sulama, yüzde 38’inde kanaletli sulama ve yüzde 28’inde kapalı sistem (borulu) sulama yapılıyor” dedi.
Yağmurlama ve damlama yüzde 60’ın üzerinde tasarruflu
2003 yılı öncesi kapalı sistem sulamanın oranının yüzde 6 olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli “2003’ten itibaren eski sistemleri terk ederek modern sulama sistemlerini hayata geçirmeye başladık. Borulu sistemlerle yapılan yağmurlama ve damlama metotlarıyla sulamada yüzde 60’ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor” diye konuştu.
Bakan Bekir Pakdemirli, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirildiğini sözlerine ekledi.

Sulama tesislerinde yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor

Sulama tesislerinde yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor

PARTNERÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay olduÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay oldu
Eğitim almadan profesyonel ressam olduEğitim almadan profesyonel ressam oldu
TİKA’dan, Kolombiya Catatumbo bölgesindeki okul ve sağlık merkezlerine ekipman desteğiTİKA’dan, Kolombiya Catatumbo bölgesindeki okul ve sağlık merkezlerine ekipman desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 Ağustos'un ardından Gölcük yeniden doğdu

20 yıl öncesi ve bugün... Kent adeta yeniden doğdu

Manisa'da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı

Facianın eşiğinden dönüldü!

Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da

Bakan Akar ve komutanlar kritik bölgede!

Kasım 2019 yedek subay ve yedek astsubay alımı hakkında açıklama

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

Adana'da sahte bekçi yakalandı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildi

MSB duyurdu! İmha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.