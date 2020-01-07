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  4. Sulama vanası hırsızlığına 3 tutuklama

Sulama vanası hırsızlığına 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 20 bağ ve bahçeden sulama vanası çalan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sulama vanası hırsızlığına 3 tutuklama

MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde 20 bağ ve bahçeden sulama vanası çalan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), son iki hafta içerisinde meydana gelen bağ ve bahçeden hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından olayla bağlantılı 3 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, ev ve iş yerlerine yapılan operasyonun ardından çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Sulama vanası hırsızlığına 3 tutuklama

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