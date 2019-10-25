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Sular altında kalacak ilçe Minia Yusufeli'yle yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin: - "Minia Yusufeli ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyacağı gibi büyüklüğüyle de dünyanın en büyük şehir maketi olacak"

ARTVİN (AA) - Artvin'de yapımı süren Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesi için dünyanın en büyük şehir maketi yapılacak.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın finansal desteğiyle Yusufeli Belediyesi tarafından hayata geçirilecek "Minia Yusufeli" projesiyle geçmişin yaşatılması planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, “Minia Yusufeli” projesiyle mevcut ilçe merkezinin maketinin yeni ilçe merkezinde yapılarak geçmişi yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Aytekin, yeni kurulan Yusufeli ilçe merkezindeki birinci bölgede 100 dönümlük alanda yapılacak millet bahçesi ile bir yaşam alanı oluşturarak burada bu projeyi hayata geçireceklerini belirterek "Yapılacak millet bahçesi içerisinde yer alacak olan Minia Yusufeli ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyacağı gibi büyüklüğüyle de dünyanın en büyük şehir maketi olacak. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansıda fizibilite desteği programı kapsamında projemize yüzde 57 oranında ekonomik destek sağlayacak." dedi.

Bu yıl içerisinde projelendirilmesi planlanan Minia Yusufeli'nin önümüzdeki yıllarda yeni yerleşim yerinde hayata geçirileceğini kaydeden Aytekin, “Vatandaşlarımıza seçimlerde vadettiğimiz yeni Yusufeli’ne en çok değer katacak ve turizm altyapısını güçlendirecek finansman açısından en önemli projemiz için ilk adımları atmış bulunuyoruz." diye konuştu.

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Artvin Yusufeli

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