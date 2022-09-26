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Sular altında kalacak Yusufeli'nde şaşkına çeviren olay! Herkes taşınırken o yeni iş yeri açtı

26.09.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de baraj nedeniyle sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde taşınma işlemi sürerken, ilçe merkezinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Herkes taşınma hazırlığı yaparken, İbrahim Demirci isimli esnaf, sular altında kalacak ilçe merkezine iş yeri açtı. Demirci, açtığı emlak ofisiyle Yusufeli’nde açılan son iş yeri olarak tarihe geçti. İşte olayın detayları...

Sular altında kalacak Yusufeli'nde şaşkına çeviren olay! Herkes taşınırken o yeni iş yeri açtı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı'nda su tutma işlemi için mevcut ilçe merkezinin Yansıtıcılar-Sakut mevkiindeki yeni ilçe merkezine taşınması bekleniyor.

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Taşınma işlemleri geçtiğimiz günlerde başlarken, önce resmi kurumlar binalarını boşaltarak yeni ilçe merkezine taşınmaya başladı. Ardından iş yeri sahipleri tabelalarını söküp yeni yerleşim yerine asarken, İbrahim Demirci isimli bir esnaf ise sular altında kalacak ilçe merkezine iş yeri açtı.

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TARİHE GEÇTİ

Demirci açtığı emlak ofisinde taşınma sürecinde ihtiyaç sahiplerine hizmet vermek için iş yeri açtığını belirterek aynı zamanda eski Yusufeli’nde açılan son iş yeri olarak tarihe geçti.

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“VATANDAŞLARA YARDIMCI OLMAK İSTEDİK”

İbrahim Demirci yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere ilçemiz taşınma sürecinden geçiyor. İnsanların ev bulma iş yeri bulma gibi sorunlarını gördük. Bu eksiklikten dolayı da insanlara yardımcı olmak için böyle bir iş yeri açtık. Vatandaşlar taleplerini bizlere iletiyor biz de bu doğrultuda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

Sular altında kalacaktı... Yusufeli ilçesi yeni yerine taşınıyor!Sular altında kalacaktı... Yusufeli ilçesi yeni yerine taşınıyor!


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Anahtar Kelimeler:
Yusufeli emlak ofisi
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