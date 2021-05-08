HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sular altında kalan köyün 'yalnız minaresi'

Sular altında kalan köyün 'yalnız minaresi'

08.05.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Boran Mahallesi'nde sular altında kalan köyün 'yalnız minaresi' görünümüyle dikkat çekiyor. Boran Mahallesi'nde yaşayan Abdulsamet Engin, köye ilk kez gelenlerin yalnız minare karşısında şaşkınlık yaşadığını belirterek, ''1986 yılında baraj gelmiş, cami yıkılmış minare bu şekilde kalmış. Güzel bir görüntüye sahip. Minareye çıkıyoruz, buradan TOKİ’ye kadar gözüküyor'' şeklinde konuştu.

Sular altında kalan köyün 'yalnız minaresi'

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi’nin eski yerleşim yeri, 1987 yılında Karakaya barajının inşa edilmesiyle sular altında kaldı. Baraj sularının altında kalan cami ve diğer yerleşim yerleri yıllar içerisinde tamamen kayboldu. Son yıllarda yaşanan kuraklık üzerine baraj sularının çekilmesiyle sular altında kalan köyün camisinin minaresi yeniden ortaya çıktı. 1968 yılında yapılan minare, yıllarca sular altında kalmasına rağmen tahrip olmadan dimdik ayakta duruyor. Köyün simgesi olan yalnız minare ilk kez görenlerin de dikkatini çekiyor.

''SULAR ALTINDA KALAN YERLEŞİM YERLERİ YIKILDI AMA SADECE BU MİNARE AYAKTA KALDI''

Boran Mahallesi'nde yaşayan Celil Pak, sular altında kalan köyden geriye sadece minarenin kaldığını belirterek, “Bu minarenin hikayesini dedelerimizin bize anlattığından biliyoruz. O kadar eskiyi görmedik. Eskiden burada köy varmış. Üstte bulunan köy buradaymış. 1986 yılında barajın kurulmasıyla su yükselmesi olayı oldu. Sular altında kalan yerleşim yerleri yıkıldı ama sadece bu minare ayakta kaldı. Başka hiçbir enkaz bulamazsınız. Baya güzel bir görüntüsü var, köyümüze baya renk katıyor. Minareden buradaki her yeri görebiliyorsun, fotoğraf çekiyoruz. Her tarafa hakim olabiliyoruz. Çok güzel bir yeri var. Minareyi görenler şaşırıyor” dedi.

Screenshot_4

''KÖYÜN DIŞINDAN GELENLER ŞAŞIRIYORLAR''

Boran Mahallesi'nde yaşayan Abdulsamet Engin, köye ilk kez gelenlerin yalnız minare karşısında şaşkınlık yaşadığını belirterek, “1986 yılında baraj gelmiş, cami yıkılmış minare bu şekilde kalmış. Güzel bir görüntüye sahip. Minareye çıkıyoruz, buradan TOKİ’ye kadar gözüküyor. Güzel bir manzarası olduğu için bizde çıkıp manzarayı seyrediyoruz. Köyün dışından gelenler şaşırıyorlar, yukarıya çıkanlar gerçekten şaşırıyor” dedi.

''BEN NAMAZA BU CAMİDE BAŞLADIM''

Boran Mahallesinde yaşayan 80 yaşındaki Salih Zeyveli, ilk namazını sular altında kalan camide kıldığını belirterek, “Burası Toygar Camisinin minaresi. Burası eskiden köydü. Orası suyun altında kaldı. Hep göçüp ileri gittiler. Minare ortada yalnız kaldı. Köyün sular altında kaldığında biz ufaktık, okula gidiyorduk. Ben namaza ilk bu camide başladım” dedi.

Screenshot_6

Screenshot_7

Screenshot_8

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldıÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldı
Kumar baskınında ilginç saklanma yöntemiKumar baskınında ilginç saklanma yöntemi
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Berat Albayrak, Çamlıca Camii'nde görüntülendi

Berat Albayrak, Çamlıca Camii'nde görüntülendi

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile ilgili bizden bilgi isteyen ülkeler var

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile ilgili bizden bilgi isteyen ülkeler var

Sağlık çalışanlarına ek ödeme kararı

Sağlık çalışanlarına ek ödeme kararı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevden alındı

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, oltalama saldırılarına karşı uyarıda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, oltalama saldırılarına karşı uyarıda bulundu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.