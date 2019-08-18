HABER

SULAR ALTINDA KALAN TARİHİ CAMİ İBADETE KAPANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından Eminönü'nde bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii'nin avlusu ve iç kısmını da su bastı.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)
İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından Eminönü'nde bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii'nin avlusu ve iç kısmını da su bastı. Cami su baskını nedeniyle ibadete kapatıldı. Dün akşam saatlerinde avluda biriken su belediye ekiplerince boşaltılırken, caminin içinde ise hala su birikintileri bulunuyor. Bazı vatandaşların, ibadete kapatılan caminin avlusunda namaz kılmayı sürdürdüğü görüldü.
Cami müezzini Harun Duruk, her şiddetli yağışta su baskını yaşadıklarını belirterek, caminin tekrar ibadete açılmasının ise yaklaşık 10 günü bulabileceğini söyledi.
Eminönü'ndeki tarihi camilerinden biri olan ve restorasyon çalışmaları süren Ahi Çelebi Camii Müezzini Harun Duruk, “Deniz seviyesinde bu cami. Baya şiddetli bir yağış oldu. Biz böylesini görmedik. Oluyordu ama belirli bir seviyeye kadardı. Rahat 60-70 santimetreye kadar su vardı içeride. Sürekli bu durum içerisindeyiz. Önüne geçemiyoruz. Her yağmur yağdığında böyle oluyor. Dün yağmur şiddetini artırdığı vakitlerde, biliyordum böyle olacağını. Esnafla beraber 5-6 kişiydik, yardımcı olmaya çalıştılar ama maalesef önüne geçemedik." dedi. Duruk, caminin tekrar ibadete açılma süresinin ise yaklaşık 10 günü bulacağını belirtti.

Görüntü Dökümü:
----------------------------
-Cami iç ve dış görüntüler
-Cami müezzini röportaj
-Avluda namaz kılan kadın
-Müezzinin cami içinden su boşaltması
-Genel ve detaylar

PARTNERSapık milyarderin hapishane planları ortaya çıktı!Sapık milyarderin hapishane planları ortaya çıktı!
Alaçatı'da, '4'üncü Koruncuk Sörf Festivali'Alaçatı'da, '4'üncü Koruncuk Sörf Festivali'
Hatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandıHatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt

İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenler Otogarı’nda 'taksi' tartışması!

'Pes' dedirten görüntü! Polise bile direndi

Şişli'de kaldırımda yürüyen kadının üstüne kartonpiyer parçası düştü

Yer: Şişli! Ölümden döndü

Metin Feyzioğlu'ndan 'adli yıl açılışı' açıklaması

Feyzioğlu'ndan 'adli yıl açılışı' açıklaması

Atatürk Barajı Gölü'ne giren 2 kişi kayboldu

Vatandaşlar haber verdi! Jandarma ve polis onları arıyor

Su baskınının yaşandığı Eminönü'nde temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Felaketin ardından Eminönü'nde son durum

YPG'li terörist, 'oyuncak ayı'lı bombayı orada patlatacakmış

Her şeyi itiraf etti! Hedefinde orası varmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.