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Sular altında kalan tarihi cami ibadete kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 16:32 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından Eminönü'nde bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii'nin avlusu ve iç kısmını da su bastı.

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından Eminönü'nde bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii'nin avlusu ve iç kısmını da su bastı. Cami su baskını nedeniyle ibadete kapatıldı. Dün akşam saatlerinde avluda biriken su belediye ekiplerince boşaltılırken, caminin içinde ise hala su birikintileri bulunuyor. Bazı vatandaşların, ibadete kapatılan caminin avlusunda namaz kılmayı sürdürdüğü görüldü. Cami müezzini Harun Duruk, her şiddetli yağışta su baskını yaşadıklarını belirterek, caminin tekrar ibadete açılmasının ise yaklaşık 10 günü bulabileceğini söyledi. Eminönü'ndeki tarihi camilerinden biri olan ve restorasyon çalışmaları süren Ahi Çelebi Camii Müezzini Harun Duruk, “Deniz seviyesinde bu cami. Bayağı şiddetli bir yağış oldu. Biz böylesini görmedik. Oluyordu ama belirli bir seviyeye kadardı. Rahat 60-70 santimetreye kadar su vardı içeride. Sürekli bu durum içerisindeyiz. Önüne geçemiyoruz. Her yağmur yağdığında böyle oluyor. Dün yağmur şiddetini artırdığı vakitlerde, biliyordum böyle olacağını. Esnafla beraber 5-6 kişiydik, yardımcı olmaya çalıştılar ama maalesef önüne geçemedik." dedi. Duruk, caminin tekrar ibadete açılma süresinin ise yaklaşık 10 günü bulacağını belirtti.

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Sular altında kalan tarihi cami ibadete kapandıSular altında kalan tarihi cami ibadete kapandı
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