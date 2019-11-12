Sular altında kalmasına izin verilmeyen tarihi cami ve türbeler ziyaretçilerini bekliyor

Artvin’de Çoruh nehri üzerine yapılan Deriner Barajı’nın su tutmasının ardından Zeytinlik köyü sular altında kaldı. Deriner Barajı Kültür ve Tabiat Varlıkları Korunması kapsamında DSİ tarafından köyde bulunan asırlık tarihi cami ve iki adet türbeyi köyün üst bölümüne taşındı. Tarihe meydan okuyan ve büyük bir kültürü barından cami ve türbeler ziyaretçilerini bekliyor.

Artvin’de 2012 yılında hizmete açılan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) su tutmasının ardından Zeytinlik köyü sular altında kaldı. Köyde bulunan tarihi cami ve iki türbenin sular altında kalmasına anıtlar kurulu izin vermedi. “Deriner Barajı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması” kapsamında köyün üst bölümüne bulanan alana tarihi cami ve türbeler korunarak taşıdı. Artvin-Erzurum Karayolu üzerinde yine Zeytinlik Köyü mevkiinde baraj gölünün üst kotlarına yer alan Zeytinlik Köyü Camii ile 2 adet Türbe halka açıldı.

Görenler hayran kalıyor

Zeytinlik Köyü muhtarı Mustafa Alperk (74), yaptığı açıklamada “Köyün sular altında kalmasından önce köyümüzde bulunan zeytinlik camisi ve iki adet türbe, tarihi eser olduğu için DSİ köyümüzden söktüğü bu cami ve türbeleri buraya kurdu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, günlük ziyaretçileri oluyor görenler hayranlıkla izliyor” dedi.