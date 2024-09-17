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  4. Sular altında kalmıştı, Pusat Köyü 14 yıl sonra suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı

Sular altında kalmıştı, Pusat Köyü 14 yıl sonra suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı

17.09.2024 12:34
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.09.2024 12:34
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Sivas’ın Hafik ilçesinde Pusat-Özen Barajı’nın yapıldı, orada bulunan köy, sular altında kaldı. Yaşanan kuraklıkla baraj sularının çekilmesine neden oldu. Köy yeniden gün yüzüne çıktı. Köy sakinleri, yıllar sonra ortaya çıkan kalıntıları görünce duygu dolu anlar yaşadı. Köyden geriye sadece taş yığını kaldı.

Sivas’ta bulunan eski Pusat köyü, 2010 yılında barajın su tutmasının ardından sular altında kaldı. Kayıp şehir Atlantis'in Türkiye versiyonu oldu. Suların çekilmesiyle yaklaşık 14 yıldır sular altında kalan eski Pusat köyü gün yüzüne çıktı.

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SU ÇEKİLDİ ARKASINDA HARABE BIRAKTI

Barajdaki suyun çekilmesiyle ortaya inanılmaz bir manzara çıktı. Suyun aşındırdığı ev, cami ve bunun gibi bir çok yapıdan geriye sadece harabe kaldı.
Köyde doğup büyüyen ve barajdaki suyun artmasıyla bölgeyi terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, eski hatıralarını canlandırmak için köyü ziyaret etti. Evleri, camiyi ve değirmenleri gezen köy sakinleri hatıraları canlanınca duygu dolu anlar yaşadı.

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TARİHİ KALINTILARI KURTARMAK İSTİYORLAR

Köy sakinleri suların çekilmesini fırsat gösterdi. Geçmişte sular altında kalan tarihi dokuların taşınmasını isteyen köy sakinleri, yaptıkları açıklamada köyde, tarihi değirmenler, tarımda kullanılan tarihi dokular bulunduğuna dikkat çekti. Vatandaşlardan biri, "Hazır sular çekilmişken bu tarihi kalıntıların çıkartılmasını istiyoruz. Buradan çıkartılacak tarihi kalıntıları köy meydanında sergileyip, gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Bu noktada yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas köy su baraj
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