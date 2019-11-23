HABER

Sular çekildi, ağıl ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 14:23 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın merkeze bağlı Çağlar köyünde Keban Baraj Gölü'nü besleyen Murat Nehri havzasındaki suyun 1,5 kilometre çekilmesiyle, 6 ay önce sular altında kalan ağıl ortaya çıktı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın merkeze bağlı Çağlar köyünde Keban Baraj Gölü'nü besleyen Murat Nehri havzasındaki suyun 1,5 kilometre çekilmesiyle, 6 ay önce sular altında kalan ağıl ortaya çıktı.
Elazığ'daki Keban Baraj Gölü'nü besleyen ve 6 ay önce doluluk oranı üst seviyeye yükselen Murat Nehri'nde su, 1,5 kilometre çekildi. Çağlar köyünde suyun çekilmesiyle daha önce su altında kalan ağıl ortaya çıktı. Su altında kalan ağılın bazı bölümlerinin yıkıldığı görüldü.
300 haneli Çağlar köyünün muhtarı Abdulmutalip Ülgen, suyun çekilmesi ağılın ortaya çıktığını ifade ederek, "Su seviyesi yükseldiği için bu alan sular altında kaldı. Bu yer zaten istimlak alanıdır. Her yağışlı dönemlerde bu alan sular altında kalıyor. Yağışlar olmadığı zaman ise geri çekilir" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Daha özgür bir Aleyna olacağım''Daha özgür bir Aleyna olacağım'
İnek, kamyon kasasında doğum yaptıİnek, kamyon kasasında doğum yaptı
Kimyasal madde zehirlenmesinde 14 kişi taburcu edildiKimyasal madde zehirlenmesinde 14 kişi taburcu edildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahir Ünal’dan termik santral çıkışı: Tedbirler alınmazsa kapatılacak

Mahir Ünal’dan termik santral çıkışı: Tedbirler alınmazsa kapatılacak

İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisinin rahatlığı 'pes' dedirtti

Yine ortaya çıktılar! Bu kadarına da pes

Yargıtay kararı bozunca 30 darbeci asker yeniden gözaltına alındı

Karar bozuldu! Yeniden gözaltına alındılar

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Son dakika! Kıran-7 Operasyonu 2 bin 250 personel ile başladı!

Operasyon başladı! Komando, JÖH ve PÖH sahaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.