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Sular çekildi, ağıl ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 15:34 | Son Güncelleme

Elazığ'ın merkeze bağlı Çağlar köyünde Keban Baraj Gölü'nü besleyen Murat Nehri havzasındaki suyun 1,5 kilometre çekilmesiyle, 6 ay önce sular altında kalan ağıl ortaya çıktı.

Elazığ'ın merkeze bağlı Çağlar köyünde Keban Baraj Gölü'nü besleyen Murat Nehri havzasındaki suyun 1,5 kilometre çekilmesiyle, 6 ay önce sular altında kalan ağıl ortaya çıktı.
Elazığ'daki Keban Baraj Gölü'nü besleyen ve 6 ay önce doluluk oranı üst seviyeye yükselen Murat Nehri'nde su, 1,5 kilometre çekildi. Çağlar köyünde suyun çekilmesiyle daha önce su altında kalan ağıl ortaya çıktı. Su altında kalan ağılın bazı bölümlerinin yıkıldığı görüldü.
300 haneli Çağlar köyünün muhtarı Abdulmutalip Ülgen, suyun çekilmesi ağılın ortaya çıktığını ifade ederek, Su seviyesi yükseldiği için bu alan sular altında kaldı. Bu yer zaten istimlak alanıdır. Her yağışlı dönemlerde bu alan sular altında kalıyor. Yağışlar olmadığı zaman ise geri çekilir dedi.

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