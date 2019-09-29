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Sular çekildi, köy sakinlerinin hatıraları canlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 13:13 | Son Güncelleme

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 2003 yılında baraj suları altında kalan ve yılın belirli zamanlarında suların çekilmesiyle ortaya çıkan Sapmaz köyü eski yerleşim yeri, bu yıl da köy sakinlerinin anılarını tazeledi - Fatma Güner: - "Sular çekilince evlerimiz yeniden meydana çıkıyor. Doğup büyüdüğümüz evlere bakıp bakıp iç çekiyoruz"

VEYSEL KARA - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 2003 yılında baraj suları altında kalan ve yılın belirli zamanlarında suların çekilmesiyle ortaya çıkan Sapmaz köyü eski yerleşim yeri, bu yıl da köy sakinlerinin hatıralarını canlandırdı.

Kürtün ilçesi sınırlarında, "Gelevera Deresi, iki dağın arasi, yüzünden silinmesun biçağumun yarasi" türküsüne konu olan Gelevera Deresi'nin iki yamacına kurulan Sapmaz köyü, 2003 yılında Gökçebel Barajı'nın kurulmasıyla sular altında kaldı.

Bunun üzerine köy halkı, eski yerleşim yerine yakın tepelerde kurulan alana taşındı.

Yaklaşık 95 milyon metreküp su depolanan baraj gölünde her yıl su seviyesinin azalması sonucu eski yerleşim alanındaki caminin minaresi ve bazı evler görünür hale geliyor.

Suların çekilmesiyle birçok anılara sahip oldukları yaşam alanlarını görme şansı yakalayan köylüler, eski günlerini yad ediyor.

- "Eski yerleşim alanı bu aylarda suların çekilmesiyle meydana çıkıyor"

Muhtar Mehmet Günay, köyün bölgede Gelevera adıyla bilindiğini ve adını içinden geçen Gelevera Deresi'nden aldığını söyledi.

İsim değişikliğiyle Sapmaz adını alan köyün en az 500 yıllık tarihe sahip olduğunu belirten Günay, "Köyün baraj suları altında kalmasının ardından yükseklere yeni bir köy kuruldu. Köyün eski yerleşim alanı bu aylarda suların çekilmesiyle meydana çıkıyor. Köylüler de eski yerleşim yerlerini görüp hatıralarını canlandırıyor." dedi.

Günay, köyün bulunduğu alanın barajla birlikte çok güzel doğaya sahip olduğunu ifade ederek, alanın turizme kazandırılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Köy sakinlerinden Fatma Güner de köydeki 120 hanenin baraj suları altında kaldığını anlattı.

Köylülerin barajın üst kısımlarında kendilerine yeni yerleşim alanı oluşturduklarını kaydeden Güner, "Sular çekilince evlerimiz yeniden meydana çıkıyor. Doğup büyüdüğümüz evlere bakıp bakıp iç çekiyoruz." diye konuştu.

- "Sular çekilince anılarımızı yad ediyoruz"

İsmail Özlü ise Gelevera Deresi'nin Kürtün'ün zirvelerinden başlayıp Giresun'un Espiye ilçesinden denize döküldüğünü söyledi.

Derenin adına türküler yakılan meşhur bir yanı bulunduğunu belirten Özlü, "Sular çekilince evlere, doğup büyüdüğümüz yerlere bakıp hasret gideriyoruz. Köyümüz 120 haneliydi. Şu anda her birimiz bir yere dağıldık. Doğup büyüdüğümüz, çobanlık yapıp top oynadığımız yerler su altında kaldı. Sular çekilince anılarımızı yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Gelevera Deresi gümüşhane Sapmaz köyü

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