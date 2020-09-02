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Sular çekildi mezarlıklar gün yüzüne çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 10:42 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Hamzabey mahallesinde yıllar önce yapılan Boğazköy Barajı nedeniyle su altında kalan mezarlıkta yakınları bulunan mahalle halkı, suların çekilmesiyle ortaya çıkan mezarları ziyaret ederek dua ediyorlar.

Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Hamzabey mahallesinde yıllar önce yapılan Boğazköy Barajı nedeniyle su altında kalan mezarlıkta yakınları bulunan mahalle halkı, suların çekilmesiyle ortaya çıkan mezarları ziyaret ederek dua ediyorlar. Mahalle muhtarı mezarlıkları bulunan vatandaşların yakınlara seslenerek suların çekilmesiyle mezarlıklarını taşımak isteyenler için bir fırsat olduğunu söyledi.
Elektrik üretiminde kullanılan Boğazköy Barajı’nın yaklaşık 2010 yılında faaliyete geçmesiyle Hamzabey Mahallesi’nde bulunan çok sayıda mezar sular altında kaldı. Su seviyesi yüksek olduğunda mahalle halkı sandal yardımıyla mezarlıkları ziyaret edip dua ediyorlardı. Son günlerde bölgedeki barajın kapaklarının açılmasıyla su seviyesi düştü. Suların çekilmesiyle mezarlıklar tekrar gün yüzüne çıktı. Mahalle halkı suların çekilmesiyle alana yürüyüp gelerek yakınlarının mezarlıklarını ziyaret ediyor.
Mahalle Muhtarı Sadullah Arda; her yıl aynı olayla karşı karşıya olduklarını belirterek şunları söyledi. "Tabi bu manzara bizlerin de hoşuna gitmiyor. Baraj sonrası eski mezarlık sular altında kaldı. Yakınlarının mezarlıkları olanlar suların yüksek olduğundan sandal yardımıyla gelip ziyaret ediyordu. Sular çekilince yaya olarak geliyorlar. Burada çok sayıda kişinin mezarlıkları bulunuyor. Sular çekilmişken mezarlıklarını çıkarmak isteyenler için büyük bir fırsat. Gelip buradan mezarlıkları alıp yeni yapılan mezarlığa götürebilirler" diye konuştu.

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