HABER

Sular çekildi ova pamukla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

Kış aylarındaki taşkınlar nedeniyle bir bölümü yaklaşık 4 ay su altında kalan Amik Ovası'ndaki 600 bin dekar alana pamuk ekildi - Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay: - "Ovadaki sular tamamen çekildi, 10 gün gecikmeli de olsa arazilere 600 bin dekar pamuk ekimi yapıldı. 300 bin ton civarı hasat bekliyoruz"

ERDAL TÜRKOĞLU - Kış aylarındaki yağış ve taşkınlar nedeniyle bir bölümü yaklaşık 4 ay su altında kalan Hatay'daki Amik Ovası'na ekilen pamuktan 300 bin ton rekolte bekleniyor.

Geçen yıl aralık ayında başlayan şiddetli yağışlar sonrası göle dönen ovada, DSİ ekiplerinin çalışmaları ve havaların ısınmasıyla sular çekildi.

Her yıl tonlarca pamuk hasadının yapıldığı verimli ovada, üreticiler tarımsal faaliyetlere başlayabilmenin sevincini yaşadı. Amik Ovası'ndaki 600 bin dekar alana pamuk ekildi.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Amik Ovası'daki çiftçilerin büyük doğal felaket yaşadığını söyledi.

Taşkınlarda buğday ve arpa gibi ekili ürünlerin zarar gördüğünü aktaran Okay, "Ovadaki sular tamamen çekildi, 10 gün gecikmeli de olsa arazilere 600 bin dekar pamuk ekimi yapıldı. 300 bin ton civarı hasat bekliyoruz." dedi.

Okay, pamuğun ova çiftçileri için ana ürünlerden biri olduğunu dile getirdi.

- "Çok şükür ovadan sular çekildi"

Çiftçilerden Remzi Sendesen de 42 yıldır çiftçilik yaptığını, bu felaketi en son 1975-1977 yıllarında yaşadıklarını belirtti.

Geç olsa da pamuk ekimini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Sendesen, "Çok şükür ovadan sular çekildi ve ekim yapabildik. Yağışlar nedeniyle barajlar da doldu. En azından bu yıl su sorunu çekmeyiz ve ürünlerimizi sıkıntısız sularız." dedi.

Sendesen, Tahtaköprü Barajı'ndaki set yükseltme çalışmalarının ovaya baskını önleyeceğini ifade ederek, gelecek yıllar üretimin daha iyi olmasını beklediklerini aktardı.

Ovada yaklaşık 40 yıldır pamuk üreticiliği yapan Adil Baytaroğlu ise bu yıl 150 dekarlık buğdayının sel nedeniyle zarar gördüğünü anlattı.

Sel sularının çekilmesinin ardından pamuğu geç de olsa toprakla buluşturduklarını belirten Baytaroğlu, bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması ve tüm üreticilerin iyi verim alması temennisinde bulundu.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Avukat Hacıeminoğlu: "Süresiz nafaka, ekonomik şiddettir"Avukat Hacıeminoğlu: "Süresiz nafaka, ekonomik şiddettir"
Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı, yabancı kampçıların rotasındaAvrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı, yabancı kampçıların rotasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amik Ovası ekim pamuk

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Trump kafaları karıştırdı! Pazartesi başlıyor

Trump kafaları karıştırdı! Pazartesi başlıyor

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 köyde sokağa çıkma yasağı

10 köyde sokağa çıkma yasağı

Sayısal Loto sonuçları 22 Haziran: Büyük ikramiye ikiye bölündü!

Büyük ikramiye 2'ye bölündü'

Günlük burç yorumları 23 Haziran Pazar - Ay, balık burcunda ilerliyor!

Ay, balık burcunda ilerliyor!

Pençe Harekatı'nda son durum! Hakurk'ta PKK'ya bir darbe daha

Bakanlık az önce duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

İstanbul'da sis etkili oldu!

İstanbul sise teslim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.