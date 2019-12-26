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  4. Sular çekildi, sele kapılan otomobiller ortaya çıktı

Sular çekildi, sele kapılan otomobiller ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 09:47 | Son Güncelleme

Adana’da cezaevinden tahliye olduğu gün kendisini almaya gelen 4 akrabasıyla birlikte sele kapılıp daha sonra güçlükle kurtulan şahıs ile başka bir vatandaşın otomobili sel suları çekilince ortaya çıktı.Adana’da 4 gündür yağan yağmur etkisini biraz azaltınca selin hasarı da ortaya çıktı.

Adana’da cezaevinden tahliye olduğu gün kendisini almaya gelen 4 akrabasıyla birlikte sele kapılıp daha sonra güçlükle kurtulan şahıs ile başka bir vatandaşın otomobili sel suları çekilince ortaya çıktı.
Adana’da 4 gündür yağan yağmur etkisini biraz azaltınca selin hasarı da ortaya çıktı. Kürkçüler Cezaevi’nden tahliye olduğu gün kendisini almaya gelen 4 kişiyle birlikte sel sularına kapılıp daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Can-Kur ekipleri tarafından sazlıklara tutunmuş halde bulunan şahısların da otomobilleri hurdaya dönmüş halde derede bulundu. Aynı yerde sel sularına kapılan başka bir otomobil de hurdaya dönmüş halde bulundu. Bölge balçık içinde olduğu için otomobiller çıkarılamadı.
Sel suları sadece otomobilleri değil tarlaları da sular içinde bıraktı. Cezaevinin hemen yan tarafındaki tarlanın sahibi Sedat Kara aşırı yağmur nedeniyle ektiği patates tarlasının tamamen su altında kaldığını ve yaklaşık 400 bin liralık zararı olduğunu söyledi. Kara, derede iki araç olduğunu, akşam cezaevinden çıkan bir kişi ile vatandaşın araçlarının olduğunu ancak araçların hala alınamadığını da belirtti.

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