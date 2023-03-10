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  4. Sular çekilince akın ettiler! Sazlıdere Gölü köstebek yuvasına döndü

Sular çekilince akın ettiler! Sazlıdere Gölü köstebek yuvasına döndü

10.03.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de Sazlıdere Gölü çevresinde define avcılarının kazdığı çukurların sayısı gün geçtikçe artıyor. Havadan çekilen görüntülerde göl çevresinde onlarca çukurun olduğu görüntülendi. 10 metre derinliğindeki çukura 2021 yılında, yürüyüş yapan bir vatandaş düşüp itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.

Sular çekilince akın ettiler! Sazlıdere Gölü köstebek yuvasına döndü

İstanbul Arnavutköy’de bulunan Sazlıdere gölü çevresinde defineciler suların çekilmesini fırsat olarak gördü. Daha önce göl çevresinde aynı bölgelerde kazı yapan define avcıları yine yakın bölgelerde deve büyüklüğünde çukurlar açarak define aradılar. Havadan görüntülenen çukurların birbirlerine yakın konumda 11 tane olduğu gözüküyor.

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Çok sayıda bulunan çukurlar yüzünden 2021 yılı Temmuz ayında göl çevresinde doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş yaralanmıştı. Yaklaşık 10 metre derinliğinde bulunan çukura düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

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Kapanmayan dev çukurlar göl çevresinde gezen vatandaşlar için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Bazı çukurların aylar önce kazıldığı bazılarının ise yeni kazıldığı biliniyor.

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İHA

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Arnavutköy sazlıdere barajı

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