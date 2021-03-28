Sular çekilince gün yüzüne çıktı! İstanbul kıyılarında şaşırtan görüntü

İstanbul’un Tuzla ilçesinin bilinen tarihi M.Ö 377 yılına kadar gitmektedir. O dönemde Bitinya Kralı IV. Nikomedes’in vasiyeti üzerine Bitinya’nın Roma’ya bırakılması üzerine M.Ö 74 yılından itibaren Tuzla Roma topraklarının bir parçası oldu. O tarihten itibaren, birçok kültüre ev sahipliği yapan Tuzla, Osmanlı Devleti’nin bir parçası olduktan sonra günümüze kadar geldi. Tarihte birçok depreme de maruz kalan Tuzla’da tarihi yapılar su altında kaldı. Ancak günümüzde Marmara Denizi’nin sularının çekilmesi nedeniyle tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tarihte manastır bölgesi olarak bilinen ve liman şehri olan Tuzla’nın Mercan Bölgesi’nde su üstüne çıkan tarihi yapılar havadan görüntülendi. Tuzla Belediyesi’nin destekleri ile tarih üzerine çalışmalar yapan ve Tuzla Tarihi kitabının yazarı Tarihçi Mustafa Özdemir, su yüzüne çıkan sıralı kayalıkların Roma veya Bizans döneminden kalma liman kalıntıları olabileceğini belirtti.

'ROMA YA DA BİZANS DÖNEMİNDEN KALMA LİMAN KALINTILARI OLABİLİR'

Özdemir,'Tuzla’da Bizanslılar ve daha önceki dönemlere ışık tutacak ve o dönemleri aydınlatacak arkeolojik materyallerin varlığından söz edemeyiz. Ancak Tuzla ve yöresi tarihte manastır bölgesi olduğu için çok sayıda kilise ve manastır kalıntılarının varlığı bilinmektedir. Ayrıca Tuzla, bir liman kentidir. Su üstüne çıkan bu sıralı kayalıkların da Roma veya Bizans Dönemi’nden kalma liman kalıntıları olabileceğini öngörüyoruz' dedi.