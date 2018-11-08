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Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 13:53 | Son Güncelleme

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İzmir'de yağışların azalması Tahtalı Barajı'nda su çekilmesine neden oldu. Barajda, su seviyesinin azalmasıyla tarihi bir köy ortaya çıktı.

Su seviyesinin önceki aylara göre ciddi azalış gösterdiği barajda ortaya çıkan kalıntılarda eski köy evlerinin temelleri dahi göründü. İzmir için hayati önem taşıyan barajda daha önceden sadece baş kısmı görünen minarenin tamamen ortaya çıkası da suyun ne denli çekildiğini gözler önüne serdi.

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İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’nda, yağışların azalmaya başlamasıyla sular çekildi ve baraj suları altında kalan minare dahil olmak üzere eski köy kalıntıları gün yüzüne çıktı. Barajdaki su seviyesinin ise önceki aylara göre ciddi derecede azaldığı verilerle ortaya çıktı.
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İzmir'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve son günlerde kente yağış miktarının azalması barajları da etkiledi. İzmir’in içme suyu kaynağı olan ve koruma altında tutulmaya çalışılan Tahtalı Barajı da bu etkilenmeden nasibini aldı. Yağış miktarının azalması adeta barajı vurdu. İzmir için hayati öneme sahip olan barajdaki su seviyesi ciddi derecede azaldı.
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365 milyon metreküp su kapasiteli Tahtalı Barajı’ndaki suların çekilmesiyle, baraj doluyken suların altında kalan; cami, minare, köprü ve eski köy evlerinin kalıntıları da su yüzeyine çıktı. Eski köy evlerinin beton temelleri de rahatça görülebildi.
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Baraj doluyken sadece baş kısmı görülen minarenin tamamı suların çekilmesiyle ortaya çıktı. Bu durum, suların ne kadar çok çekildiğini gözler önüne serdi.
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SU SEVİYELERİNDE ALARM VEREN DÜŞÜŞ

SU SEVİYELERİNDE ALARM VEREN DÜŞÜŞ
Barajdaki suların azalması İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine de yansıdı. Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranı 3 ay önce yüzde 40,21 iken bu rakam yüzde 29.74’e düştü. Tahtalı Barajı gibi İzmir’deki diğer barajlarda da su çekilmesi yaşandı.
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Üç ay önceki verilere göre; Balçova Barajı’nda doluluk oranı yüzde 56.95 iken yüzde 17.95’e, Ürkmez Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 74.50 iken yüzde 44.13’e, Güzelhisar Barajı yüzde 76.86 iken yüzde 64.89’a, Gördes Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 10.86 iken yüzde 9.98’e, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’ndaki doluluk oranı da yüzde 24.84’ten yüzde 8.90’a düştü.
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Anahtar Kelimeler:
izmir Su baraj

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