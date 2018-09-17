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Sular ısınıyor: Azak denizine üs kurulacak

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2018 13:58 | Son Güncelleme

Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin 2018 yılı sonuna kadar Azak Denizi'ne bir askeri üs kuracağı belirtildi. Rus basını konuyla ilgili olarak iki Ukrayna topçu gemisinin keşif çalışmalarını sürdürdüğünü yazdı

Sular ısınıyor: Azak denizine üs kurulacak

Rus basını, Ukrayna kaynaklarına dayandırdığı haberde, Ukrayna'nın Azak Denizi'ne askeri üs kuracağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko'nun Amerikan Washington Post gazetesine verdiği mülakatta Rusya'nın Azak Denizi'ni işgal etmek istediğini iddia etmesinden 1 gün sonra Ukrayna tarafından sürpriz bir hamle geldi.

Ukrayna hükümetinin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Ukrayna'nın 2018 sonuna kadar Azak Denizi'ne askeri üs kuracağı açıklandı. Bu duyurunun üzerine Rus basını Ukrayna kaynaklarından yapılan açıklamayla ilgili alınan geniş bilgilere yer verdi.

Rus basınının edindiği bilgilere göre, Ukrayna'nın liman şehirlerinden olan Berdyansk açıklarında 2 Ukrayna topçu gemisinin keşif çalışmalarına başladığı öğrenildi. Berdyansk limanında ise askeri gemilerin hazırda tutulduğu öğrenildi.

FÜZE SİSTEMLERİ KURULACAK

Ukrayna kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın üs kurma çabalarıyla ilgili çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Ukrayna çalışmalarını sonlandırdıktan sonra Azak Denizi çevresinde gücünü arttırmak istiyor. Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna'nın ayrıca Azak Denizi üssüne kuracağı füze sistemleriyle kendisini Rus saldırılarından korumak istediği öğrenildi.

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