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Sular ne zaman gelecek? 13 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı!

13.09.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? 13 Eylül 2022 Pazartesi günü birçok vatandaş, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Sular ne zaman gelecek? 13 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İşte İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

Sular ne zaman gelecek? 13 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler merak konusu oldu. İSKİ tarafından yapılan açıklama yapıldı. Konuya ilişkin açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, 13 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İşte İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

su kesintisi

13 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

13 Eylül 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İSKİ su kesintisi istanbul su kesintisi
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