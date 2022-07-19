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Sular ne zaman gelecek? 19 Temmuz İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler

19.07.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSKİ su kesintisi yaşayan ilçeler listesi, su kesintisi sorunu yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Su kesintisi yaşayan birçok vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Birçok kişi "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki hangi ilçelerde su kesintisi var? Sular ne zaman gelir? İşte yanıtı...

Sular ne zaman gelecek? 19 Temmuz İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler

"Sular ne zaman gelecek?" sorusu 19 temmuz Salı itibariyle internette aratılmaya devam etmekte. Su kesintisi sorunu ile karşı karşıya kalan birçok vatandaş İSKİ su kesintisi yaşanan ilçelerin listesini ve suların geleceği saatleri araştırıyor. Peki sular ne zaman gelir? İşte İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler...

İSKİ SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2022 08:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Aydıntepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2022 08:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul su kesintisi istanbul su kesintisi iski
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