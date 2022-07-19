Sular ne zaman gelecek? 19 Temmuz İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler

"Sular ne zaman gelecek?" sorusu 19 temmuz Salı itibariyle internette aratılmaya devam etmekte. Su kesintisi sorunu ile karşı karşıya kalan birçok vatandaş İSKİ su kesintisi yaşanan ilçelerin listesini ve suların geleceği saatleri araştırıyor. Peki sular ne zaman gelir? İşte İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler...
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2022 08:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydıntepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.07.2022 08:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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