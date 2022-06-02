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Sular ne zaman gelecek? 2 Haziran İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ arıza ve su kesinti listesi! 2 Haziran 2022 Perşembe

02.06.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı ve İSKİnin paylaştığı 2 Haziran 2022 Perşembe gününün su kesintisi listesi; önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki Sular ne zaman gelecek? 2 Haziran İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2 Haziran 2022 Perşembe günü için İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması.

Sular ne zaman gelecek? 2 Haziran İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İSKİ arıza ve su kesinti listesi! 2 Haziran 2022 Perşembe

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? sorusunun yanıtı ve 2 Haziran 2022 Perşembe günü için İSKİ'den İstanbul'un hangi ilçeleri ile mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacağı ile ilgili yapılan açıklama, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 2 Haziran İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

2 Haziran 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

2 HAZİRAN PERŞEMBE İSTAN UL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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