Sular ne zaman gelecek? 20 Haziran İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı! 20 Haziran 2022 Pazartesi

İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesini 20 Haziran 2022 Pazartesi günü de güncelledi. Haftanın ilk gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. İSKi'den flaş bir açıklamada bulundul. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 20 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintileri açıklaması...
20 Haziran 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 1 ilçede bazı semt ve noktalarda su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...
EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.06.2022 06:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.6.2022 tarihinde saat 8:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
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