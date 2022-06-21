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Sular ne zaman gelecek? 21 Haziran İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 21 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama!

21.06.2022 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? 21 Haziran 2022 Salı günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından paylaşıldı. Önceden önlem almak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 21 Haziran İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 21 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı...

Sular ne zaman gelecek? 21 Haziran İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 21 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama!

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesini 21 Haziran 2022 Salı günü güncelledi. Haftanın ikinci gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 21 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

21 Haziran 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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