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Sular ne zaman gelecek? 22 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi açıklaması!

22.10.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı ve İSKİ tarafından yayımlanan İstanbul'da su kesintisi listesi 22 Ekim2022 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul'da su kesintisi sorunu yaşayan birçok kişi arama motorolarında sorgulama yapıyor. Peki, 22 Ekim sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İşte 22 Ekim 2022 Cumartesi günü İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

Sular ne zaman gelecek? 22 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi açıklaması!

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) web sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Peki, 22 Ekim sular ne zaman gelecek? 22 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklamasının detayları haberimizde...

su kesintisi

22 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

22 Ekim 2022 Cumartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

su kesintisi

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İstanbul İSKİ su kesintisi

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