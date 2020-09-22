HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sular ne zaman gelecek? 22 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

Sular ne zaman gelecek? 22 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 17:09 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı bölgelerde 22 Eylül tarihinde şebeke hattı arızası sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası ve gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda su kesintisi yaşayan bölgelerdeki vatandaşlar, sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İSKİ’nin internet sitesinde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 21 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

Sular ne zaman gelecek? 22 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi olan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusuna cevap aranmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet adresinde su kesintisi oluşan bölgeler, arıza nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgiler bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Sular ne zaman gelecek? 22 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet adresinde yer alan bilgiler doğrultusunda sular ne zaman gelecek 22 Eylül sorusunun cevabı ilçe ve mahalleye göre değişkenlik gösteriyor. Aynı zamanda İSKİ su kesintisi arıza sebebinden kaynaklandığı için internet adresinde bulunan açıklamaya göre zaman zaman arızanın giderilmesinden sonra da depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı şekilde gecikmeli olarak su alınabildiği durumlar olabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

22 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

22 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Avcılar

Avcılar ilçesinde su kesintisinden etkilenen Gümüşpala mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 22 Eylül 2020 15.54’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 22 Eylül 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Büyükçekmece

Büyükçekmece ilçesinde su kesintisinden etkilenen Mimar Sinan merkez mahallesi, Sinanoba mahallesi, Ekinoba mahallesi ve Mimaroba mahallesinde 700 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 22 Eylül 2020 15.19’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 22 Eylül 2020 tarihinde 20.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ’nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak “Büyükçekmece-Muratçeşme 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.” açıklaması bulunuyor.

  • İlçe: Beykoz

Beykoz ilçesinde su kesintisinden etkilenen Yeni Mahalle mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 22 Eylül 2020 16.28’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 22 Eylül 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Beyoğlu

Beyoğlu ilçesinde su kesintisinden etkilenen Ömer Avni mahallesi, Gümüşsuyu mahallesi ve Cihangir mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 22 Eylül 2020 15.40’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 22 Eylül 2020 tarihinde 17.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa ilçesinde su kesintisinden etkilenen Mevlana mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 22 Eylül 2020 10.21’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 22 Eylül 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Kağıthane

Kağıthane ilçesinde su kesintisinden etkilenen Talat Paşa mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 22 Eylül 2020 15.39’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 22 Eylül 2020 tarihinde 20.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron görüşecekCumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron görüşecek
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Bodrum nüfusunda büyük artış! 400 bine dayandı
Bodrum nüfusunda büyük artış! 400 bine dayandı
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
1,5 ay arayla ikinci kez koronavirüs testi pozitif çıktı
Olay sahneleri gündem olmuştu! Tarih yazdı
Olay sahneleri gündem olmuştu! Tarih yazdı
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar
Son dakika! Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron görüşecek
Reina katliamı sonrası tutuklanmıştı! Doğu Türkistanlı sanık beraat etti
Reina katliamı sonrası tutuklanmıştı! Doğu Türkistanlı sanık beraat etti
Mali Şube'nin operasyonunun detayları belli oldu! Ali Altınbaş ve Sofu Altınbaş gözaltında
Ünlü iş insanlarına operasyon
Gökçe Fırat Çulhanoğlu davasında mütalaa açıklandı! 7 yıla kadar hapis cezası istendi
Gökçe Fırat Çulhanoğlu için istenen ceza belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.