Sular ne zaman gelecek? 22 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi olan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusuna cevap aranmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet adresinde su kesintisi oluşan bölgeler, arıza nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgiler bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSKİ’nin resmi internet adresinde yer alan bilgiler doğrultusunda sular ne zaman gelecek 22 Eylül sorusunun cevabı ilçe ve mahalleye göre değişkenlik gösteriyor. Aynı zamanda İSKİ su kesintisi arıza sebebinden kaynaklandığı için internet adresinde bulunan açıklamaya göre zaman zaman arızanın giderilmesinden sonra da depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı şekilde gecikmeli olarak su alınabildiği durumlar olabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

22 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İlçe: Avcılar

Avcılar ilçesinde su kesintisinden etkilenen Gümüşpala mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 22 Eylül 2020 15.54’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 22 Eylül 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.