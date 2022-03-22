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Sular ne zaman gelecek? 22 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 22 Mart 2022 Salı

22.03.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Mart su kesintisi olan ilçeler listesi haftanın ikinci gününde de arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesinti yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Sular ne zaman gelecek? 22 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 22 Mart 2022 Salı İSKİ su kesintisi listesi ve konuya ilişkin ayrıntılar...

Sular ne zaman gelecek? 22 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 22 Mart 2022 Salı

22 Mart su kesintisi olacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) web sitesinde güncel listeye her gün yer veriyor. Peki Sular ne zaman gelecek? 22 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 22 Mart 2022 Salı günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları haberimizde.

22 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

22 Mart 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 22 MART 2022 SALI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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