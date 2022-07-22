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Sular ne zaman gelecek? 22 Temmuz 2022 İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler

22.07.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSKİ su kesintisi yaşayan ilçeler listesi, su kesintisi sorunu yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Su kesintisi yaşayan birçok vatandaş "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki hangi ilçelerde su kesintisi var? Sular ne zaman gelir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Sular ne zaman gelecek? 22 Temmuz 2022 İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler

"Sular ne zaman gelecek?" sorusu 22 Temmuz Cuma itibariyle internette aratılmaya devam etmekte. Su kesintisi sorunu ile karşı karşıya kalan birçok vatandaş İSKİ su kesintisi yaşanan ilçelerin listesini ve suların geleceği saatleri araştırıyor. Peki sular ne zaman gelir? İşte İSKİ su kesintisi yaşayan ilçeler listesi...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

22 Temmuz Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yazılı açıklama yayımlandı.

22 TEMMUZ 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalleler : Güneşli Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.07.2022 08:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.7.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul İSKİ su kesintisi istanbul su kesintisi iski
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