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Sular ne zaman gelecek? 23 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi listesi

23.08.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İSKİ su kesintisi listesi ile arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle gün içerisinde gerçekleşecek kesintilere ilişkin bilgi edinilebiliyor. Suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 23 Ağustos Salı günü İSKİ su kesintisi kapsamında, sular ne zaman gelecek?

Sular ne zaman gelecek? 23 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi listesi

23 Ağustos 2022 Salı günü, yani haftanın ikinci gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler İSKİ tarafından paylaşılan bilgilere ulaşmak için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 23 Ağustos 2022 su kesintisi açıklaması...

su kesintisi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

23 Ağustos 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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