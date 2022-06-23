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Sular ne zaman gelecek? 23 Haziran İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 23 Haziran 2022 Perşembe İSKİ arıza sorgulama!

23.06.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? 23 Haziran 2022 Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Önceden önlem almak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 23 Haziran İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 23 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı...

Sular ne zaman gelecek? 23 Haziran İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 23 Haziran 2022 Perşembe İSKİ arıza sorgulama!

Sular ne zaman gelecek? İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi merak konusu oldu. 23 Haziran 2022 Perşembe günü, yaniş haftanın dördüncü gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 23 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

23 Haziran 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

23 HAZİRAN 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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