Sular ne zaman gelecek? 23 Haziran İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 23 Haziran 2022 Perşembe İSKİ arıza sorgulama!

Sular ne zaman gelecek? İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi merak konusu oldu. 23 Haziran 2022 Perşembe günü, yaniş haftanın dördüncü gününde kesinti ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 23 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

23 Haziran 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

23 HAZİRAN 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

