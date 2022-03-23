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Sular ne zaman gelecek? 23 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 23 Mart 2022 Çarşamba

23.03.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Mart su kesintisi olan ilçeler listesi haftanın üçüncü gününde de arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesinti yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. İSKİ internet sitesi üzerinden konuya ilişkin açıklama yayımladı. Peki Sular ne zaman gelecek? 23 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İşte 23 Mart 2022 Salı İSKİ'den yapılan açıklama...

Sular ne zaman gelecek? 23 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 23 Mart 2022 Çarşamba

23 Mart su kesintisi olacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesinde güncel listeye her gün yer veriyor. Peki Sular ne zaman gelecek? 23 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 23 Mart 2022 Çarşamba günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları haberimizde.

Sular ne zaman gelecek? 23 Mart 2022 Çarşamba

23 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

23 Mart 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çatalca, Kaleiçi Mahallesi ve Ferhatpaşa Mahallesinde su kesintisi olacak.

Sular ne zaman gelecek? 23 Mart 2022 Çarşamba

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 23 MART 2022 ÇARŞAMBA

İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:

İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 22.03.2022 18:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Çatalca İSKİ
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