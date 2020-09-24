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Sular ne zaman gelecek? 24 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 17:09 | Son Güncelleme

İstanbul’daki kimi bölgelerde 24 Eylül tarihinde şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi gerçekleşiyor. Şebeke hattı arızası gibi nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda su kesintisi yaşayan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İSKİ’nin resmi internet adresinde bu konuda detaylı bilgi bulunuyor. İşte 24 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

Sular ne zaman gelecek? 24 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi olan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. Bu konuda İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan mahalleler, arıza nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı açıklama yer alıyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte tüm merak edilenler...

Sular ne zaman gelecek? 24 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesinde bulunan bilgilere göre sular ne zaman gelecek 24 Eylül sorusunun yanıtı ilçeye ve mahalleye göre farklılık gösteriyor. Ayrıca İSKİ su kesintisi arıza nedeniyle yaşandığı için internet sitesinde yer alan açıklamaya göre zaman zaman arıza giderildikten sonra da depoların ve isale hatlarının tam anlamıyla istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

24 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

24 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Arnavutköy

Arnavutköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Hastane mahallesinde 600 Mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 24 Eylül 2020 13.34’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 24 Eylül 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Esenyurt Terfi Merkezi Çıkışında 600 Mm. İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapıldığından Bölgeye Yeterli Su Verilememektedir." açıklaması yer alıyor.

  • İlçe: Büyükçekmece

Büyükçekmece ilçesinde su kesintisinden etkilenen Atatürk mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 24 Eylül 2020 12.58’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 24 Eylül 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Başakşehir

Başakşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Başakşehir mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 24 Eylül 2020 12.15’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 24 Eylül 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Esenyurt

Esenyurt ilçesinde su kesintisinden etkilenen Orhangazi mahallesi, Selahaddin Eyyubi mahallesi, Talatpaşa mahallesi, Aşık Veysel mahallesi, Koza mahallesi ve Esenkent mahallesinde 600 Mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 24 Eylül 2020 13.34’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 24 Eylül 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Esenyurt Terfi Merkezi Çıkışında 600 Mm. İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapıldığından Bölgeye Yeterli Su Verilememektedir" açıklaması yer alıyor.

  • İlçe: Esenyurt

Esenyurt ilçesinde su kesintisinden etkilenen Zafer mahallesi, Turgut Özal mahallesi, Saadetdere mahallesi ve Namık Kemal mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 24 Eylül 2020 16.52’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 24 Eylül 2020 tarihinde 22.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Kağıthane

Kağıthane ilçesinde su kesintisinden etkilenen Seyrantepe mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 24 Eylül 2020 11.52’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 24 Eylül 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Sarıyer

Sarıyer ilçesinde su kesintisinden etkilenen Ayazağa mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 24 Eylül 2020 11.52’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 24 Eylül 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Ümraniye

Ümraniye ilçesinde su kesintisinden etkilenen Topağacı mahallesi, İnkılap mahallesi, Kazım Karabekir mahallesi, Dumlupınar mahallesi ve Elmalıkent mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 24 Eylül 2020 10.23’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 24 Eylül 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

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