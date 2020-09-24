Sular ne zaman gelecek? 24 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi olan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. Bu konuda İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan mahalleler, arıza nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı açıklama yer alıyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte tüm merak edilenler...
İSKİ’nin resmi internet sitesinde bulunan bilgilere göre sular ne zaman gelecek 24 Eylül sorusunun yanıtı ilçeye ve mahalleye göre farklılık gösteriyor. Ayrıca İSKİ su kesintisi arıza nedeniyle yaşandığı için internet sitesinde yer alan açıklamaya göre zaman zaman arıza giderildikten sonra da depoların ve isale hatlarının tam anlamıyla istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?
Arnavutköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Hastane mahallesinde 600 Mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 24 Eylül 2020 13.34’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 24 Eylül 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Esenyurt Terfi Merkezi Çıkışında 600 Mm. İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapıldığından Bölgeye Yeterli Su Verilememektedir." açıklaması yer alıyor.
Büyükçekmece ilçesinde su kesintisinden etkilenen Atatürk mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 24 Eylül 2020 12.58’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 24 Eylül 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Başakşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Başakşehir mahallesinde 100 Mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 24 Eylül 2020 12.15’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 24 Eylül 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Esenyurt ilçesinde su kesintisinden etkilenen Orhangazi mahallesi, Selahaddin Eyyubi mahallesi, Talatpaşa mahallesi, Aşık Veysel mahallesi, Koza mahallesi ve Esenkent mahallesinde 600 Mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 24 Eylül 2020 13.34’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 24 Eylül 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Esenyurt Terfi Merkezi Çıkışında 600 Mm. İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapıldığından Bölgeye Yeterli Su Verilememektedir" açıklaması yer alıyor.
Esenyurt ilçesinde su kesintisinden etkilenen Zafer mahallesi, Turgut Özal mahallesi, Saadetdere mahallesi ve Namık Kemal mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 24 Eylül 2020 16.52’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 24 Eylül 2020 tarihinde 22.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Kağıthane ilçesinde su kesintisinden etkilenen Seyrantepe mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 24 Eylül 2020 11.52’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 24 Eylül 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Sarıyer ilçesinde su kesintisinden etkilenen Ayazağa mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 24 Eylül 2020 11.52’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 24 Eylül 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Ümraniye ilçesinde su kesintisinden etkilenen Topağacı mahallesi, İnkılap mahallesi, Kazım Karabekir mahallesi, Dumlupınar mahallesi ve Elmalıkent mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 24 Eylül 2020 10.23’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 24 Eylül 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.