Sular ne zaman gelecek? 24 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi olan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. Bu konuda İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan mahalleler, arıza nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı açıklama yer alıyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte tüm merak edilenler...

İSKİ’nin resmi internet sitesinde bulunan bilgilere göre sular ne zaman gelecek 24 Eylül sorusunun yanıtı ilçeye ve mahalleye göre farklılık gösteriyor. Ayrıca İSKİ su kesintisi arıza nedeniyle yaşandığı için internet sitesinde yer alan açıklamaya göre zaman zaman arıza giderildikten sonra da depoların ve isale hatlarının tam anlamıyla istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

24 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İlçe: Arnavutköy

Arnavutköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Hastane mahallesinde 600 Mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 24 Eylül 2020 13.34’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 24 Eylül 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Esenyurt Terfi Merkezi Çıkışında 600 Mm. İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapıldığından Bölgeye Yeterli Su Verilememektedir." açıklaması yer alıyor.